تفاجأ الوسط الرياضي، مساء اليوم الخميس، بخبر وفاة نجم نادي النصر لكرة السلة، يزيد الدوسري بعد تعرضه لحادث مروري.

وفاة يزيد الدوسري

وقال النادي في بيان رسمي: “يتقدم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر باسمه ونيابة عن الأعضاء الذهبيين، التعازي وصادق المواساة لأسرة نجم النصر لكرة يزيد الدوسري الذي انتقل إلى رحمة الله ظهر اليوم الخميس”.

وتابع نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ندعو المولى عـز وجـل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

آل معمر ينعى اللاعب الراحل

ونشر مسلي آل معمر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صورة للاعب الراحل، وعلق قائلًا: “أحر التعازي والمواساة في وفاة لاعب كرة السلة بالنادي الكابتن يزيد الدوسري.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته إنه سميع مجيب”.

كما نشر الحساب الرسمي لـ”ألعاب النصر المختلفة” عبر “تويتر”، صورة للاعب الراحل، وعلق قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى جنة الخلد بإذن الله”.