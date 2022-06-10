كشف ألان ماغلياتشيو، وكيل أعمال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، حقيقة اقتراب النجم الفرنسي من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إلى أن المدرب الفرنسي سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، يوم غد السبت، للاجتماع مع ملاك نادي باريس سان جيرمان، ووضع اللمسات الأخيرة على التعاقد.

وقال ماغلياتشو في صحيفة “ليكيب” الفرنسية: إن موكله لم يتول بعد تدريب النادي الفرنسي، وكل ما ذُكر حول هذا الأمر مجرد شائعات.

باريس سان جيرمان لم يتواصل مع زيدان !

وأضاف ماغلياتشيو أن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي: “لم يتواصل معه أو مع نجم الكرة الفرنسية السابق لتدريب الفريق الباريسي”.

وكانت صحيفة “الموندو” ذكرت أن “المفاوضات بين زين الدين زيدان وباريس سان جيرمان، بدأت منذ نوفمبر الماضي، ولم تتوقف منذ هذا التاريخ، وسيتقاضى أعلى راتب لمدير فني في العالم، إلا أن العامل المادي لم يكن العقبة في التفاوض معه”.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن المدرب الفرنسي وافق على تولي تدريب باريس سان جيرمان بعدما تحققت أهم مطالبه، وهي تجديد عقد كيليان مبابي حتى صيف 2025 وإقالة البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي.