أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، كاشفة قبل نبأ الطلاق، عن محاولتها الانتحار عن طريق تناول جرعات كبيرة من بعض العقاقير الطبية الخاصة بالصحة النفسية.

محاولة انتحار فاشلة

وصدمت ياسمين الخطيب متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، بنبأ محاولة انتحارها، قائلة: “بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من الأقراص، التي أتناولها بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها”.

وأكد أنها لا تعاني من صدمة عاطفية، معترفة بمعاناتها من الـ BPD وهو اضطراب الشخصية الحدية، التي يصيبها بشدة الحساسية وتقلب المزاج والشعور بالخوف من الهجر، مختتمة منشورها بالقول: ” كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص”.

انفصال ودعوة بعدم التدخل

وعقب ذلك أعلنت ياسمين الخطيب، انفصالها عن زوجها رمضان حسني، وذلك بعد زواج دام 10 أشهر. وطالبت الإعلاميين والصحفيين بعدم التدخل واحترام رغبتها في عدم التحدث عن سبب الانفصال، مختصرة الأمر في القسمة والنصيب. وتفاعل معها متابعوها الذين دعموها وكتبوا لها تعليقات داعمة ومؤثرة، مؤكدين أنها تتميز بالقوة والثبات، داعين لها بالعوض والخير في ما هو قادم.