أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز جدلًا واسعًا، بعد تشبيه الفنانة المصرية ياسمين صبري بالممثلة القديرة الراحلة فاتن حمامة.

حملة هجوم ضد ياسمين صبري

وانتقدت ياسمين عز، حملة الهجوم الواسعة ضد ياسمين صبري بعد انسحابها من بطولة مسلسل “الشادر”، قائلة “شوفوا حياتكم وخلوها تشوف حياتها”.

وأضافت خلال تقديمها حلقتها من برنامج “كلام الناس”: “فيه حملة بتتعمل على ياسمين صبري بقالها فترة ومش عارفين سببها مين ولا مين وراها”.

وأشارت إلى أن ياسمين صبري تعتبر من نفس مدرسة فاتن حمامة في التمثيل، لافتة “هي بتمثل بهدوء زيها، ودلوقتي اتطورت أكتر وحرام نقطع فيها وننتقدها كدا”.

وتابعت “من حق أي فنان ونجم يعتذر عن العمل.. مينفعش حد يطلع يقول إنها لم تعتذر وتم استبعادها لأنها غير مناسبة للدور”.

تأييد الجمهور ومعارضته

وتفاعل الجمهور مع رأي ياسمين عز بين مؤيد ومعارض، إذ نصحها الكثيرون بعدم تشبيه ممثلي اليوم بجيل الزمن الجميل، فيما رأى البعض إعطاء ياسمين صبري الفرصة للتمثيل والأداء بشكل أوسع.

وقال أحد المغردين: “ياسمين عز إنسانة محترمة وقالت كلمة حق.. ياسمين صبري إنسانة محترمة وفي حالها واعتذرت بكل احترام وفي هدوء تام”.

وأضاف آخر أن ياسمين صبري موهوبة لكنها تحتاج لمخرج شاطر، فيما حذر آخر من المجاملات مما يؤثر على الموهوبين وغير الموهوبين.

استبعاد ياسمين صبري

وكان سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل “الشادر”، كشف في وقت سابق عن استبعاد الفنانة ياسمين صبري من المسلسل، نظراً لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها.

ويشارك في مسلسل “الشادر” كل من أشرف عبد الباقي، وفاء عامر، طارق صبري، محمود حافظ، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان 2020.