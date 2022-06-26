نشرت الإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو، اليوم الأحد، توضح فيه آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

تمكّن منصة ⁧#أبشر⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور. تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/VOL7zatc89 — المرور السعودي (@eMoroor) June 26, 2022

تفاصيل طرح المزاد

وتطرح المرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

ومن المقرر أن يتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد الموافق 26 يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو.

آلية الدخول لخدمة المزاد

وتشمل آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني: