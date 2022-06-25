أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنها وفرت الروبوت الذكي الذي يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري.

وقالت الرئاسة في إنفوجراف، إنها وفرت عدة روبوتات ذكية هي ( الروبوت التوجيهي، روبوت التعقيم، روبوت زمزم، وروبوت التطهير).

مزايا روبوت زمزم

وكشفت رئاسة شؤون الحرمين مزايا روبوت زمزم وهي أنه يوزع 30 عبوة ماء زمزم في الجولة الواحدة لضيوف الرحمن، حيث يعمل على مدار 8 ساعات، ويتوقف لمدة 20 ثانية لأخذ العبوة.

وأشارت إلى أن الروبوت له القدرة على عدم الاصطدام بالأشخاص وعدم إعاقة الحركة.

وروبوت زمزم حاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

وتم تدشين روبوت ماء زمزم ضمن برنامج “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي” من خلال توفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.