كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن العديد من أساليب تهريب المواد المخدرة، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مؤكدة أن أمن الوطن خط أحمر.

طرق وأساليب المهربين:

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع تويتر، طرق وأساليب المهربين والتي جاءت كالآتي:

– شحنة حبوب الذرة.

– حاوية فاكهة عنب.

– طرد بريدي.

– حاويات بهارات وبقوليات.

– حاويات هيل.

– شحنة برتقال.

– شحنة ليمون.

– مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد.

– شحنة مواد بناء.

– ألواح حديدية.

– صحون بلاستيكية.

– شحنة حبوب القهوة.

– شحنة فول.