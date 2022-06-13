كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن العديد من أساليب تهريب المواد المخدرة، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مؤكدة أن أمن الوطن خط أحمر.
طرق وأساليب المهربين:
ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع تويتر، طرق وأساليب المهربين والتي جاءت كالآتي:
– شحنة حبوب الذرة.
– حاوية فاكهة عنب.
– طرد بريدي.
– حاويات بهارات وبقوليات.
– حاويات هيل.
– شحنة برتقال.
– شحنة ليمون.
– مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد.
– شحنة مواد بناء.
– ألواح حديدية.
– صحون بلاستيكية.
– شحنة حبوب القهوة.
– شحنة فول.
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