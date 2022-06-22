تتنافس فرق “الأهلي والاتفاق والفيصلي والرائد والباطن” على البقاء في بطولة دوري المحترفين السعودي بعدما تأكد هبوط فريق الحزم.

مراكز 5 فرق تتصارع للبقاء:

ويتواجد الباطن في المركز الخامس عشر، الرائد في المركز الرابع عشر، الفيصلي في المركز الثالث عشر، الاتفاق في المركز الثاني عشر الأهلي في المركز الحادي عشر، وجميعًا يفصلهم عن مراكز الهبوط نقطة واثنتان فيما بينهم.

وتقام مباريات الجولة الـ29 غدًا الخميس كالتالي: “الأهلي والرائد، الاتفاق والاتحاد، التعاون والشباب، الفتح والهلال، أبها والفيحاء، الفيصلي والطائي، الحزم والنصر، الباطن وضمك”.

مواجهة قوية لـ الأهلي ضد الرائد بـ دوري المحترفين:

يخوض الأهلي مباراة صعبة ضد الرائد، حيث إن الفريقين يلاحقهما خطر الهبوط.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الطائي، ويطمح عنابي سدير لتحقيق الفوز والابتعاد قليلًا عن مراكز الخطورة، إلا أن رغبته تصطدم بتألق فارس الشمال، الذي يطمح في حصد الثلاث نقاط لتأكيد بقائه وسط الكبار.