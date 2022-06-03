أكد الباحث في الطقس والمناخ، خالد الزعاق، أن شبه الجزيرة العربية تقع في ثلاث زوايا مطرية، شتوية وصيفية وخريفية، موضحًا أن الأمطار الشتوية والصيفية تستمر فترة طويلة لكنها شحيحة.

الأمطار الشتوية:

وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الأمطار الشتوية تبدأ مع دخول موسم سهيل في أواخر شهر أغسطس، وتقول العرب “إذا دخل سهيل لا تأمن السيل”.

وبالنسبة إلى الأمطار الصيفية، توقع الزعاق أنه ستبدأ في نهاية موسم العقارب في شهر مارس، وتنتهي مع دخول موسم تويبع في شهر يونيو، حيث تقول العرب “إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”، ومع نهاية الأمطار الصيفية تبدأ الأمطار الخريفية، على جنوب السعودية وسلطنة عمان واليمن والسودان.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية والتي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما يؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات الجنوبية الغربية، وما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة.