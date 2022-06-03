تترقب جماهير الكرة السعودية مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين وذلك ضمن لقاءات الجولة الثلاثين والأخيرة في موسم يُعد أطول موسم في تاريخ الكرة السعودية.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق 8 مباريات مساء اليوم في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بإقامة 8 مباريات في توقيت واحد وهم ” الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

3 عوامل زادت من إثارة مباريات اليوم أولها” الأهلي قد يهبط للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى، والمنافس هو الشباب حيث أكد خالد البلطان رئيس الشباب أن الليث سيقاتل بقوة ويلعب بشرف من أجل الفوز دون النظر لوضع الراقي، وهو الأمر الذي ذكره الإعلامي خالد الشنيف في برنامجه ملعب SBC”. إثارة في المقدمة وفي القاع بـ مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأمر الثاني هو تأجيل حسم الدوري بين الهلال والاتحاد للجولة الأخيرة وهو الأمر الذي تكرر في موسم 2018/2019 حيث تم تأجيل حسم لقب الدوري آنذاك بين الهلال والنصر للجولة الأخيرة في مايو 2019 ووقتها حصد النصر اللقب لصالحه.

الأمر الثالث وجود 7 أندية تتنافس على البقاء في دوري المحترفين، مما يُشعل صراع الهرب من الهبوط مثل صراع نيل اللقب، وهذا يعطي دليلًا على قوة مباريات الدوري السعودي وأن الإثارة فقط ليست مقتصرة على فرق المقدمة، بل فرق المؤخرة تنافس أيضًا وتضيف الإثارة المطلوبة للدوري.