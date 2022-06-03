شهدت منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل الهاتريك 3 مرات فقط.

لاعبون سجلوا هاتريك

ويُعد مهاجم نادي الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله أول لاعب سجل هاتريك، بعدما أحرز ثلاثية في شباك الأهلي بالجولة الـ22، فيما استقبل الراقي هاتريك من مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو في الجولة الـ25.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فراس البريكان هو السعودي الوحيد الذي نجح في تسجيل هاتريك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث هز شباك ضمك بثلاثية في الجولة الـ28.

الهلال بطلًا للدوري

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).