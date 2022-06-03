يبدو أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر سيشهد العديد من التغييرات والتطورات بصفوفه قبل بداية الموسم المقبل، وذلك سعيًا للمنافسة على البطولات.

سبب رغبة الثلاثي في مغادرة النصر:

وكشفت تقارير عن رغبة كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا والمدافع محمد آل فتيل، الرحيل عن النصر خلال صيف 2022.

آل فتيل عانى من المشاركة بصورة أساسية مع أصفر الرياض، بينما يرغب أبو بكر، بالاحتراف في الدوريات الأوروبية، أما تاليسكا فأبدى حماسه وجاهزيته للعودة إلى نادي باهيا البرازيلي.

كما يطمح أصفر الرياض في التعاقد مع مدرب جديد بديلًا للمدرب الأرجنتيني ميجيل روسو.

أصفر الرياض كان خرج من المنافسة رسميًّا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق.