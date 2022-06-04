يدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الفيصلي غدًا في الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 4 غيابات عن صفوف الفريق.

وسيغيب عن صفوف أزرق الرياض كل من علي البليهي، وجانج هيون سو، والكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

أسباب الغيابات الـ 4

البليهي تلقى بطاقة صفراء في مباراة الفتح ستحرمه من التواجد أمام الفيصلي، وتلقى جوستافو كويلار بطاقة حمراء كذلك تلقى هيون سو بطاقة صفراء تحرمه من المباراة، بينما يعاني ماثيوس بيريرا من مشاكل بالجهاز التنفسي.

خطة رامون دياز البديلة

ويرغب دياز في وضع سعود عبد الحميد في مركز قلب الدفاع بجوار محمد جحفلي، فيما سيلعب محمد البريك في مركز الظهير الأيمن.

كذلك سيلعب سلمان الفرج، ويجاوره عبد الله عطيف، أو ناصر الدوسري من أجل تعويض غياب كويلار عن المواجهة المرتقبة في منطقة خط الوسط.

وسيكون البرازيلي ميشايل ديلجادو بديلًا لمواطنه ماثيوس بيريرا في التشكيل الأساسي أمام الفيصلي.