أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن التوطين ركيزة أساسية ومستهدف رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فمنذ بداية العام الحالي 2022، تم توطين 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع.

وظائف جديدة:

وذكرت الوزارة أنها ستواصل بالتعاون مع الشركاء إضافةَ المزيدِ من الوظائف في المنظومة وصولاً إلى تحقيق مبادرة 45 ألف وظيفة بنهاية العام، وفق خطة التوطين التي تم إطلاقها في العام الماضي 2021.

من جانبه، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن لجنة التوطين بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية أسهمت بتوظيف أكثر من 10 آلاف سعودي وسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما سيدعم قرار توطين مهن الطيران المرخصة بتوفير أكثر من 4000 فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات، ومن ثمَّ دعم قطاع العمل المحلي وتلبية طلب سوق العمل”، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.