قال متحدث مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، عبدالعزيز الغامدي: إن المركز يتلقى جميع المكالمات الطارئة في مدة لا تتجاوز ثانيتين.

فيديو | متحدث مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 عبدالعزيز الغامدي: نتلقى جميع المكالمات الطارئة في مدة لا تتجاوز ثانيتين.. وترحيل المكالمات للجهات المعنية يتم في فترة لا تتجاوز 45 ثانية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/TQxsyueItD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2022

ترحيل البلاغات:

ولفت الغامدي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إلى أن المركز يقوم بترحيل البلاغات للجهات المعنية حسب الاختصاص في فترة لا تتجاوز 45 ثانية.

مكالمات طارئة:

وتابع متحدث مركز 911 أن المركز يتلقى المكالمات الطارئة من جميع الجهات الأمنية والخدمية، ويتم تحويل المكالمات من خلال نظام تقني متطور وكادر بشري مؤهل.