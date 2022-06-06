يشهد اليوم الخميس 90 دقيقة نارية لكل من الهلال والاتحاد في إطار مباريات الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال سيواجه الفتح اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي التوقيت ذاته سيلعب الاتحاد ضد نادي الاتفاق.

جماهير الهلال اختارت 3 لاعبين لديها لديهم القدرة على حسم لقب الدوري لمصلحتهم وهم ” البيروفي أندري كاريلو وسالم الدوسري والنيجيري أوديون إيغالو”.

عدد أهداف السداسي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

إيغالو هداف الدوري برصيد 22 هدفًا، سالم الدوسري سجل 7 أهداف، كاريلو سجل 4 أهداف”.

وفي صفوف نادي الاتحاد اختارت الجماهير الثلاثي ” البرازيلي رومارينيو، المغربي حمد الله، البرازيلي كورونادو”.

وسجل رومارينيو 18 هدفًا، أما حمد الله فأحرز 14 هدفًا، أما كورونادو فأحرز 5 أهداف”.

كأسان لـ البطل في الرياض وجدة

وبالأمس، كشف عبد العزيز الحميدي، المدير التنفيذي لـ رابطة دوري المحترفين، عن أن الرابطة تُخطط لتجهيز كأسين لبطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرياض وجدة مع انطلاق مباريات الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” اليوم الخميس.

وقال الحميدي لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية: “سنجهز كأسين للبطل في الرياض وجدة، في حال تم تأجيل حسم الدوري للجولة الـ30 الاثنين المقبل، ونضع كل السيناريوهات أمامنا”.

وأضاف الحميدي: “7 مباريات في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ستنقل على 7 قنوات بجودة عالية، لأننا قررنا إقامة جميع المباريات في توقيت واحد من أجل مبدأ العدالة، ولكن في المعتاد نحرص على إقامة كل المباريات في توقيتات بعيدة عن بعضها البعض حتى نضمن للجمهور متابعتها والاستمتاع بها، مع الحرص على تحقيق أهدافنا التسويقية المتعلقة باللقاء”.