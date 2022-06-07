شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على الصعيد الهجومي.

لاعبين تألقوا هجوميًا هذا الموسم

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الذين ساهموا في تسجيل أكثر من 15 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويتصدر مهاجم الشباب السابق والهلال الحالي، النيجيري أوديون إيغالو القائمة، حيث ساهم في تسجيل 27 هدفًا خلال 29 مباراة، يليه نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، بعدما ساهم في إحراز 24 هدفًا في 27 لقاء.

وساهم نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل 20 هدفًا في 26 مباراة، مقابل 19 مساهمة تهديفية لمهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا خلال 28 لقاء، ثم نجم الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور بـ16 مساهمة في 22 مباراة.

ونجح مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله في المساهمة بتسجيل 15 هدفًا في 17 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع نجم الفتح، فراس البريكان خلال 26 لقاء.

ترتيب الدوري

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ29، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم النصر بـ55 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).