يتنافس فريقا الهلال والاتحاد في الجولة الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لنيل اللقب، حيث تقام المباريات الاثنين المقبل.

وكان الزعيم والعميد أجلا حسم لقب الدوري لـ يوم الاثنين بعد فوز الهلال على الفتح بثلاثية دون رد، وفوز الاتحاد على الاتفاق مساء أمس الخميس.

البنود الثمانية:

وفي حال فوز الهلال والاتحاد في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري توجد 8 بنود تحدد بطل الدوري.

البند الأول.. يتم تحديد صاحب أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينهما.

البند الثاني.. أعلى فارق أهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينهما دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

البند الثالث.. الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينهما دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

البند الرابع في حال استمرار التعادل بين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعد تطبيق الفقرات من البند الأول إلى الثالث يتم إعادة تطبيق الفقرات نفسها من جديد مرة أخرى على مباريات الفريقين أو الفرق المتساوية.

البند الخامس.. أعلى فارق أهداف في كامل البطولة “ما له من أهداف ناقص ما عليه”.

البند السادس.. الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في كامل البطولة.

البند السابع.. إذا كانت الفرق المتعادلة وكانا سويًّا على أرض الملعب في المباراة الأخيرة، يتم لعب شوطين إضافيين كمباراة جديدة، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

البند الثامن.. الأقل حصولًا على مجموع النقاط جراء حصول لاعبيه على البطاقات الصفراء والحمراء في مباريات البطولة، بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بـ 3 نقاط والبطاقة الصفراء بنقطة واحدة.

الهلال والاتحاد يتنافسان الاثنين:

الهلال سيواجه الفيصلي في الجولة الأخيرة، والاتحاد يلاقي الباطن يوم الاثنين المقبل.