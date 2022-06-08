أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، وذلك بعد إعلان أمانة جدة بدء صرف التعويضات عن العقارات المزالة، اليوم الأحد.
تعويضات الأحياء العشوائية:
ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقع تويتر، إنفوجراف يبين متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، والتي جاءت كالآتي:
– صورة من الصك أو الوثيقة.
– بيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك.
– صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية.
– صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت.
– صورة فاتورة الكهرباء والماء.
– رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF.
– صورة جوية للموقع أو أي صورة أخرى إن وجدت.
– رقم توثيق إخلاء المبنى.
اترك تعليقاً