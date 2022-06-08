كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن مستويات قرعة دوري الدرجة الثالثة لمنافسات الموسم الرياضي 2022/ 2023.

موعد القرعة

ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري الدرجة الثالثة، عند الساعة الواحدة مساء يوم غد الأربعاء، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة 32 فريقًا.

مستويات قرعة دوري الدرجة الثالثة

ويوجد 8 مستويات في قرعة دوري الدرجة الثالثة، وجاءت كالتالي؛ في المستوى الأول، الذهب، النجوم، عفيف والثقبة، المستوى الثاني؛ مضر، الجبيل، قرية العليا والقلعة، والمستوى الثالث؛ رضوى، الوطني، بيش، القوارة.

ويتواجد في المركز الرابع كل من؛ شرورة، البطين، الأنوار والغوطة، المستوى الخامس يضم أندية؛ السلمية، الدرع، الشهيد والأمجاد، والمستوى السادس؛ الحجاز، الحوراء، النور والعلا.

ويضم المستوى السابع في القرعة كلًا من؛ المجزل، العمران، الخالدي والتسامح، فيما جاء في المستوى الثامن والأخير كلًا من؛ التهامي، رأس تنورة، الصواري والوصيل، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”.