سيخوض منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم مباراة مصيرية ضد منتخب ويلز بعد قليل في الدور النهائي من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بـ قطر.

وكان المنتخب الأوكراني نجح في الفوز على منتخب إسكتلندا الأربعاء الماضي بثلاثية لهدف في الملحق الأوروبي، حيث قدم المنتخب الأصفر أداءً مذهلًا رغم توقف الدوري الأوكراني ونجح في العبور لمواجهة ويلز.

تاريخ مواجهات أوكرانيا في الملحق

المنتخب الأوكراني نجح في الصعود لكأس العالم مرة واحدة وكانت في 2006، وسبق له وأن خاض مباريات الملحق المؤهل للمونديال في 4 مناسبات أمام منتخب كرواتيا في عام 1997 للتأهل لمونديال 1998، وفي عام 2001 أمام ألمانيا للتأهل لـ مونديال 2002، وفي عام 2009 أمام اليونان للتأهل لمونديال 2010، وفي عام 2013 أمام فرنسا، للصعود إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.