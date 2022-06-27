تسعى أندية ” التعاون والفيصلي والطائي والرائد، والأهلي والباطن والاتفاق” لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو” وذلك في مباريات الجولة الـ30 والأخيرة مساء اليوم الاثنين.

ترتيب الـ7 أندية المتنافسة للهروب من الهبوط

الطائي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، التعاون في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر والفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة لكل فريق، الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، الاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، الحزم بالمركز السادس عشر برصيد 17 نقطة وضمن الهبوط رسميًا.

وتخوض الأندية السبعة مواجهات قوية حيث يواجه التعاون فريق ضمك، الرائد يواجه أبها، الطائي يواجه الحزم، الأهلي يواجه الشباب، الاتحاد يواجه الباطن، الهلال يواجه الفيصلي، الاتفاق يواجه الفيحاء”.

وأكثر فريق سيسعى للهروب من الهبوط هو الأهلي، خاصة أنه في تاريخه لم يسبق له الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.