يخوض المنتخب السعودي الأولمبي مباراة مصيرية بعد قليل، أمام منتخب أوزبكستان وذلك في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

ويرغب الأخضر في أن يحقق أول لقب له في بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة، حيث شارك الأخضر في كل نسخ بطولة آسيا تحت 23 عامًا منذ انطلاقتها في عام 2014 وحتى 2022.

هل يحققها الأخضر في المرة الثالثة؟

ونجح المنتخب السعودي في الوصول للمباراة النهائية في 3 نسخ من أصل 5 في البطولة، كأكثر المنتخبات وصولًا للدور النهائي من المسابقة منذ تأسيسها في 2014، لكنه لم ينجح في الفوز بالبطولة بعد وصوله للنهائي في المرتين السابقتين.

المنتخب السعودي حقق إنجازًا مميزًا بالوصول لنهائي البطولة وشباكه نظيفة، حيث لم يسبق وأن اهتزت شباكه في البطولة.