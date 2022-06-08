قالت مجموعة Exo Travel، الشركة الرائدة في إدارة الوجهات السياحية، إن عجائب السعودية الطبيعية والثقافية والتاريخية التي لم تتم رؤيتها إلا قليلاً تجعل منها وجهة سياحية مزدهرة.

ويأتي ذلك مع توقيع إكسو ترافل ومجموعة إيلاف، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والسفر والسياحة في المملكة، اتفاقية شراكة لإنشاء مشروع سياحي مشترك.

والمشروع عبارة عن تقديم برامج سفر مخصصة تعرض عجائب المملكة والوجهات الرئيسية في البلد وبذلك يستفيد السياح من الفرص المذهلة والإمكانيات التي تتمتع بها السعودية كوجهة سياحية مزدهرة.

السعودية مستقبل السياحة القادم

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Exo Travel، هاميش كيث: نحن نرى المملكة على أنها القصة الكبيرة التالية في مجال السفر وهي مستقبل السياحة القادم وستسمح شراكتنا بجذب السياح الدوليين إلى المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة.

ويأتي ذلك في سبيل تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، وخلق فرص العمل وخدمة طموحات رؤية 2030 للبلاد لتنويع اقتصاد البلاد من خلال السياحة.