انتشرت العديد من الشائعات على هاتف آبل الجديد iPhone 14، وكشفت التسريبات عن بعض المميزات الجديدة، ورغم ذلك التزمت الشركة الأمريكية الصمت بشأن كل ما صدر عن هاتفها، حتى أنها لم تعلن بعد عن موعد طرحه، رغم التأكيدات من خبراء التكنولوجيا أنه سيصدر في سبتمبر من هذا العام.

ما هاتف iPhone 14 Plus؟

آخر تلك التسريبات تأتي عن إصدار جديد من آيفون 14 وهو باسم iPhone 14 Plus، فما حقيقة ذلك؟

قال موقع ماك رومر، المتخصص في الكشف عن كل ما يخص شركة آبل، إن iPhone 14 Plus هو في الحقيقة إصدار الميني من آبل لكن باسم جديد، فهو سيكون نظير iPhone 13 mini، بينما قالت تقارير أخرى أنه سيكون بديلًا لـ آيفون 14 ماكس.

ويأتي الهاتف بحجم 6.6 بوصات، أي أنه بحجم قريب من آيفون 14 برو ماكس المتوقع، وبذلك تُعيد آبل اسم بلس من جديد بعد أن اختفى منذ إطلاق آيفون 8 بلس في 2017 أي منذ قبل 5 أعوام.

وفي حين أنه لا شيء رسمي حتى الآن من آبل، إلا أن هذه الأخبار لاقت صدى إيجابيًا، حيث يمهد للكثيرين امتلاك الهاتف الذكي الأنيق بسعر مناسب وفي نفس الوقت فهو بحجم إصدار برو ماكس الأغلى.

وجاءت التسريبات لأول مرة من قِبل المدونة الكورية Lanzuk، حيث تحدثت عن مخططات التسمية لطرازات iPhone 14، علمًا بأن معلوماتها جاءت نقلًا عن مصادر سلاسل التوريد المرتبطة بآبل، وإجمالًا فإن لها تاريخًا جيدًا في التسريبات المتعلقة بآبل وسامسونغ.

وفي الوقت نفسه، يُقال إن إصدارات آيفون 14 المقبلة لم تتغير إلى حد كبير عن جيل آيفون 13.