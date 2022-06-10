بعد مضي ثلاثة عقود أُنتج خلالهم سلسلة أفلام Jurassic Park، شعر الجماهير بمختلف المشاعر الجيد منها والسيئ السريع والمتكرر لكنه أبدًا لم يشعر بالملل إلا في فيلم Jurassic World Dominion الجديد، بحسب الناقد تود جيلكريست في مجلة The A.V. Club.

عاد كولين تريفورو إلى الإخراج في ختام ثلاثية العالم الجوراسي لكنه لم يمتع الجماهير أبدًا مع سرد طويل لمشاهد بدت أنها وضعت للحشو ولتطويل الفيلم، وفي نفس الوقت، يتحد فريق الممثلين لإعادة نفس مسار الأجزاء الأخرى دون ابتكار.

حبكة فيلم Jurassic World Dominion

مع هروب الديناصورات من الحديقة الجوراسية تحاول حكومات العالم احتواء الوحوش، وقد قام الرئيس التنفيذي لويس دودجسون (كامبل سكوت) بتأمين حقوق شركته Biosyn، في أسر الديناصورات وحمايتها، وبالطبع حماية البشرية منها، ثم يتضح أنه المسؤول عن بعض الأحداث في الفيلم ومنها أنه يستخدم الحمض النووي للديناصورات لخلق الجديد منها.

وتدور تلك الأحداث في حبكة استفزازية على حد وصف مجلة The A.V. Club الفنية وذلك دون خلق أي تشويق أو إثارة، فلا توجد ثانية واحدة من الخوف أو القلق من أن أيًا من الأبطال سيواجه مصيرًا مميتًا أو مأساويًا.

أبطال الفيلم

يضم الفيلم كل من النجوم التالية: سام نيل، لورا ديرن، برايس دالاس هوارد، ايزابيلا سيرمون، دانييلا بينيدا، عمر سى، مامودو أثي، سكوت هاز، ديتشن لاشمان، كامبل سكوت.