تأمل الجماهير النصراوية في تألق النجم الإيفواري غيسلان كونان بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

النصر يتعاقد مع النجم الإيفواري

وأعلن نادي النصر بالأمس عن تعاقده رسميًا مع الظهير الإيفواري غيسلان كونان قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب.

إحصائيات غيسلان كونان

وشارك غيسلان كونان في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وبلغ معدل التمريرات الناجحة 26.1 لكل لقاء، وقام بصناعة 31 فرصة، وقام بـ39 مراوغة ناجحة، وتدخل على الكرة بشكل صحيح 36 مرة، وحصل على تقييم 6.88 درجة من موقع الإحصائيات العالمي “سوفاسكور”.