عقد ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعًا موسعًا مع الرئيس جو بايدن، في قصر السلام بجدة، لبحث عدد من القضايا التي تهم البلدين، وقد أبرزت وكالة فرانس 24 أبرز النتائج.

وقال التقرير: أعلن الرئيس بايدن في خطابه بعد الاجتماع في قصر السلام أنه تم إجراء مباحثات مهمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلماء، وجاء أبرزها كما يلي.

1- شبكة الكهرباء في العراق:

تم الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء بالعراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت.

ولطالما سعت وزارة الكهرباء في العراق لرفع الإنتاج؛ بهدف مواجهة الأزمة التي تشهدها منذ أشهر طويلة، بالإضافة إلى جهودها لتحقيق الربط الكهربائي مع السعودية ودول أخرى.

2- دعم الهدنة في اليمن:

بحسب وكالة فرانس 24، فإن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال: إن السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن، وعن ذلك قالت الوكالة: كانت جهود الرياض لعبت دورًا بارزًا في تمديد الهدنة في اليمن، وتؤيد واشنطن تلك الجهود لإيجاد حل سياسي شامل.

3- التكنولوجيا والجيل الخامس:

أبرز بايدن أيضًا أنه تم الاتفاق على شراكات مع السعودية بشأن التعاون التكنولوجي بخصوص تقنية الجيل الخامس والسادس من بين قضايا أخرى.

وفسر تقرير فاينانشال تايمز ذلك بقوله: تُعد المملكة مكانًا تنافسيًّا قويًّا، وتمتلك تعاونًا وثيقًا مع الصين في شبكات الجيل الخامس، ومن المعروف أن بكين وواشنطن تحاولان دائمًا اقتناص الفرص، وهو ما يمثل فرصة للرياض للاستفادة من الطرفين.

وبالفعل كان بايدن قد قال في خطابه: لن نترك- أي الولايات المتحدة- فراغًا في الشرق الأوسط لروسيا والصين، وقال التقرير: هذا قد يتضمن مجالات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع ومشاريع البنية التحتية وغيرهم من المجالات الأخرى.

4- ملف الطاقة:

تحدث الرئيس الأمريكي عن موازنة أسواق الطاقة دون الاستفاضة في التفاصيل، حيث قال: ناقشنا مع القيادة السعودية ملف أمن الطاقة، وأجرينا مباحثات جيدة، مضيفًا: أفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط لأمريكا.

وكان المتوقع أن يتم ذكر هذا الملف في اللقاء السعودي- الأمريكي؛ بسبب وصول اسعار البنزين والغاز في أمريكا إلى مستويات قياسية.

5- الدفاع والأمن:

أكد بايدن كذلك على أنه سيتم العمل على تعزيز أمن المملكة في وجه أي تهديدات، حيث قال: بحثنا الاحتياجات الأمنية والعسكرية للرياض لمواجهة أي تهديدات محتملة.

6- مبادرة الطاقة النظيفة:

من ضمن الأشياء التي أتى على ذكرها الرئيس الأمريكي، ملف الطاقة النظيفة حيث قال: السعودية ستشاركنا في مبادرة الطاقة النظيفة.

وتتزايد مشروعات الطاقة النظيفة في أمريكا، إذ تسعى الحكومة لتوفير نظام أكثر صداقة مع البيئة، وفي هذا الشأن، أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية مبادرة آي 2 إكس؛ لربط المزيد من الطاقة النظيفة بشبكة الكهرباء.

ومن ضمن الجهات والمؤسسات التي تضمها المبادرة: مشغلو الشبكات، والمرافق، وحكومات الولايات، ومطوري الطاقة النظيفة، والمنظمات المعنية بعدالة الطاقة، والجهات المعنية الأخرى.