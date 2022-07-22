تحث شركة أبل مستخدمي أجهزة آيفون على تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها iOS 15.6؛ لأنه يتضمن تصحيحًا لـ 39 ثغرة يتيح للمتسللين الوصول لهاتفك الذكي.

وتعرض تلك الثغرات المستخدمين لهجمات برمجية عن بُعد وبتتبع الأجهزة والوصول إلى البيانات الحساسة في مكتبة صور الآيكلاود iCloud.

كيفية تنزيل التحديث الجديد من أبل:

يمكنك تنزيل سواء كل من iOS أو iPadOS 15.6 بالانتقال إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث البرنامج Software Update.

وإلى جانب تصحيح الثغرات الأمنية، يعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة وتكون عكس ذلك، أو كيف تعود علامة التبويب في متصفح Safari إلى صفحة سابقة من تلقاء نفسها.

وقالت شركة أبل: إن هناك أيضًا مشكلة تؤدي إلى إبطاء الأجهزة أو توقفها عن الاستجابة في بعض الأوقات، وليس من الواضح لكم من الوقت كانت تلك الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول الشركة: إنها لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات.