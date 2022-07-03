أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع زكريا سامي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

زكريا سامي أبهاويًّا:

ولفت نادي أبها، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن زكريا سامي وقع على عقد لمدة 3 مواسم حتى عام 2025، قادمًا من الباطن في صفقة انتقال حر.

وشهدت مراسم توقيع العقود، حضور المدير التنفيذي للفريق الأول بنادي أبها، تركي آل مشعان، ومدير الاحتراف محمد أبو حثرة، ووكيل أعمال اللاعب زكريا سامي، عبدالله الظفيري.

أبها في الدوري:

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هذا الموسم بشكل جيد، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، من الفوز 9 مرات، التعادل 8 مرات والخسارة 13 مرة.

وتطمح إدارة نادي أبها في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.