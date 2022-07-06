أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض منطقة مكة المكرمة، لعوالق ترابية، تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية المذكورة، هي: أضم، والشعيبة، والعرضيات. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.



أتربة على الباحة

كما أشار إلى تعرض منطقة الباحة لأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة.

وتستمر الظواهر الجوية المذكورة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

أمطار رعدية على المنطقة الشرقية

أما المنطقة الشرقية فتتعرض لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، وتدنٍ في مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من المدن التالية: الإحساء، والبطحاء، والبيشة، والعبيلة، والعديد، وحرض، وذعبلوتن، وسلوى، وعردى.

وتستمر الأمطار والأتربة حتى الواحدة من صباح غد الخميس.