أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية، لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

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وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الأحساء، وبقيق، والعديد، وسلوى.

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وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

أمطار جازان:

وفي وقت سابق؛ نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات صبيا، أبو عريش، وهروب، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال ومركز الفطيحة، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الطقس:

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف)، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18- 40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.