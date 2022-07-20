نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أتربة وأمطار:

كما نبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصحبها تدنيًا في الرؤية على محافظات هروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة، فيما تتشكل سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في الرؤية على مدينة جيزان، وفرسان، وبيش والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

وبحسب مركز الأرصاد، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.