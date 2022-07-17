توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تسود اليوم، الأحد، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، على معظم مناطق المملكة والخليج.

أجواء حارة وهطول أمطار

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الأحد 18 ذي الحجة أجواء حارة على معظم المملكة والخليج نهاراً ومعتدلة فجراً والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت”.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية وجنوب الشرقية من المملكة تمتد نواحي عُمان واليمن، بالإضافة إلى رياح متفاوتة السرعة على أجزاء من المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.