حقق أخضر الشاطئية قفزة كبيرة في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية “Beach Soccer”، ليتفوق على منتخبات سبقته في اللعبة.

أخضر الشاطئية يتقدم في التصنيف:

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف شهر يوليو الحالي، وجاء المنتخب الروسي في الصدارة، ثم البرتغال، وحلت البرازيل في المركز الثالث.

واحتل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أعلى مركز في تاريخه، حيث احتل المرتبة الـ50 عالميًّا، والسادس على الصعيدين العربي والآسيوي، وذلك بعد تألقه وتحقيقه لنتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد هذا الرقم قفزة هي الأعلى في تاريخ أخضر الشاطئية، حيث كان يتواجد في المركز الـ114 عالميًّا في عام 2019، وحل بالمركز الـ98 عام 2020، والمركز الـ95 في 2021.

العودة للمشاركات بعد 5 سنوات:

وكانت كرة القدم الشاطئية السعودية قد عادت للمشاركة كرة أخرى في عام 2019 بعد توقف استمر حوالي 5 سنوات، بعد آخر مشاركة كانت في بطولة العرب التي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ عام 2014.