انتهت مباراة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب ضد نظيره الكوري الجنوبي، بفوز الأخضر ليتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

فوز الأخضر ضد كوريا الجنوبية

وظهر الأخضر بشكل مميز في مواجهة كوريا الجنوبية ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب المؤهلة إلى كأس العالم ألمانيا – اليونان 2023، والتي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري على ملعب صالة خليفة الرياضية، وتألق الأخضر بشكل لافت، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15/ 14، وخطف الأنظار بالشوط الثاني لينهي المباراة بنتيجة 32/ 28.

وخطف المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

سجاد الخضيمي الأفضل في المباراة

وحصل نجم المنتخب السعودي للشباب، سجاد الخضيمي على جائزة أفضل لاعب في مواجهة كوريا الجنوبية، بعد المستوى المميز الذي قدمه في المباراة.