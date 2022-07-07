أصبح اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي قريبًا من الانضمام لنادي فلامنجو البرازيلي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لنادي النصر في صيف 2022.

وفي تصريحات إعلامية قال اللاعب التشيلي بعد وصوله للبرازيل: ” أتمنى كل التوفيق لـ فلامنجو وأنا أتفاوض مع إدارة النادي، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام”.

وذكرت تقارير أن فيدال سيجتاز الفحوصات الطبية اليوم الخميس ثم السفر إلى إيطاليا لإنهاء علاقته مع إنتر ميلان.

لماذا رفضت جماهير النصر صفقة فيدال؟

جماهير النصر تحفظت على الصفقة لسببين أولهما هو عدم فائدة اللاعب الفنية، مشيرين إلى أنه جاء للنادي لجمع الأموال وليس لتقديم الفائدة الفنية، أما السبب الثاني فهو رغبة جماهير العالمي في ضم حارس مرمى للفريق بدلًا من التعاقد مع اللاعب التشيلي.

وطالبت جماهير النصر إدارة مسلي آل معمر بعدم تكرار سيناريو ضم البرازيلي دينيلسون المتوج بـ كأس العالم عام 2002 مع منتخب بلاده، حيث تم ضمه في موسم 2006/2007 لكنه رحل مسرعًا عن الفريق بسبب عدم تقديمه للإضافة الفنية المنتظرة.

وكان فيدال صاحب الـ35 عامًا انضم إلى إنتر ميلان في عام 2020 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.