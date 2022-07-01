نجحت إدارة نادي الفتح في التعاقد رسميًا مع حارس المرمى السويدي جاكوب ريين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

جاكوب ريين ينضم للنموذجي موسمين

وأعلن نادي الفتح بالأمس عن التعاقد مع حارس مرمى فريق ألبورغ الدنماركي، جاكوب ريين صاحب الـ28 عامًا، لمدة موسمين حتى عام 2024، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق.

وشارك جاكوب ريين في 33 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألبورغ في الدوري الدنماركي موسم 2021/ 2022، واهتزت شباكه 46 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 11 مرة.

وقام جاكوب ريين بالتصدي لـ117 كرة، بينهم 78 من داخل منطقة الجزاء، وبلغ عدد تصدياته 3.5 تصديات لكل لقاء، ووصلت نسبة التصديات الناجحة 72%، وحصل على تقييم 7.10 درجات من موقع الإحصائيات الشهير “سوفاسكور”.

الفتح في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 مواجهات والخسارة في 14 لقاء.