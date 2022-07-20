أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية أمس حفل معايدة لأسر الجمعية وأطفالهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مقر الجمعية مساء أمس الثلاثاء، وبالتعاون مع عدد من المتطوعات حيث بلغ عدد المستفيدين 250 مستفيداً.

تفاصيل المبادرة:

واشتملت المبادرة على أركان ترفيهية وتوزيع سلال غذائية، كما احتوت الأركان على ركن صنع أساور لليد وركن الرسم والتلوين، وركن العصير والآيسكريم، وركن الحلويات وركن الشاي والمعجنات.

وابتهج الأطفال بتلك الفعاليات مما أضفى أجواء مرحة وجميلة وسعيدة على الجميع، كما تم توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال والأمهات.

إسعاد الأطفال:

من جانبها شكرت عائشة العيوني المدير التنفيذي للجمعية جميع من شارك وساهم وبذل الجهد في سبيل إسعاد الأسر وأطفالها، مؤكدة أن الهدف من الجمعية تمكينهم وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، بالإضافة إلى تدريبهم وصقل مواهبهم والترفيه عنهم.

كما أشارت إلى أهمية المبادرة من جميع أفراد المجتمع باحتضان تلك الفئة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والمبادرات الهادفة التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.