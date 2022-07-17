طالبت الجماهير بتكرار عقوبة النصر ولاعبه السابق عوض خميس مع نادي الهلال ونجمه محمد كنو، من أجل تسجيل الزعيم للاعبين جدد بالميركاتو الصيفي.

إيقاف محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل:

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقرر الزعيم التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ولكن تم رفض طلبه، ولم يتم الإعلان عن القرار حتى الآن.

عقوبة عوض خميس تختلف عن كنو:

وكان عوض خميس قد وقع لنادي الهلال بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن يجدد عقده مع العالمي، ما أثار أزمة؛ وتم توقيع عقوبات على اللاعب والأصفر.

واستعادت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، القرار السابق بالموافقة على طلب النصر باتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، وأصبح اسم عوض خميس ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

وعلق القانوني الرياضي خالد الشعلان على تساؤلات الجماهير في هذا الأمر، قائلًا: “قضية عوض خميس كان إيقاف اللاعب 6 أشهر، بينما مع كنو العقوبة 4 أشهر، ووفق م 62/2/ج فإن العقوبة التي أقل من 6 أشهر ليست من اختصاص المركز”.