أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
العملات اليوم:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.87 .
اليورو 0.98 .
الجنيه الإسترليني 0.83 .
اليوان الصيني 6.74 .
الذهب اليوم:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب اليوم 1709.3 دولارات أمريكية للأوقية.
الفضة 18.81 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 857.6 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1849.82 دولارًا للأوقية.
سعر النفط اليوم:
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 105.52 دولارات أمريكية.
نايمكس خفيف 101.72 دولار.
نفط الغاز 1078.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.491 دولارات.
غاز البروبان 5364 دولارًا.
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