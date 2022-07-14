في أوائل التسعينيات، صعد جيم كاري إلى النجومية، وقد تمكن الممثل الكندي الأصل من جعل الجماهير تضحك وتبكي وتبتهج لعقود، وفي حين أنه أعلن عن خططه للاعتزال هذا العام، إلا أنه سيترك وراءه إرثًا كبيرًا من الأفلام التي لا يستطيع سوى عدد قليل من الممثلين الآخرين تحقيقه، وفيما يلي أفضل 5 أفلام له.

أفضل أفلام جيم كاري:

1- Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

صدر هذا الفيلم في 2004، عادةً ما تكون قصص الحب عبارة عن حكايات عما يمر به المرء للحصول على الحب الحقيقي، لكن هذا الفيلم يظهر ما يمر به المرء لينساه.

لعب كاري دور جويل باريش، الرجل الذي فقد فتاة أحلامه بعد انفصال مرير، وتم محو جويل وكليمنتين (كيت وينسلت) من ذكرياته، ويظهر الفيلم أن الحب يمكن أن يجعلك شقيًّا بقدر ما يجعلك سعيدًا.

ويرى الكثيرون أن هذا الفيلم هو واحد من أفضل الأفلام لجيم كاري، وقد جمع بين الدراما والكوميديا.

2- The Truman Show

كان هذا الفيلم سابقًا لعصره، وفكرته جديدة، وهي تدور حول الشعور بأنك مراقب دائمًا، وأنك جزء من لعبة لا تفهمها، وكان بطل الفيلم على حق هنا؛ إذ اتضح أن حياته كلها عبارة عن واجهة أنشأها مديرو الأستوديو، وكان كل شخص في حياة ترومان ممثلًا منذ الولادة.

استخدم الفيلم الفكاهة والدراما لإظهار ما يحدث عندما يكتشف الرجل أن حياته كلها كانت كذبة بطريقة لا تخلو من الكوميديا.

3- Man On The Moon

كان آندي كوفمان أحد أكثر الفنانين تميزًا وغرابة على الإطلاق، ولم يكن هناك أفضل من جيم كاري لتجسيد سيرته الذاتية، وقد استطاع بتمكن يفوق الوصف إظهار الألم والعاطفة وروح الدعابة.

4- The Mask

صدر فيلم القناع في عام 1994 وكان يمثل الكوميديا كما يجب أن تكون، وقد ظل هذا الفيلم متصدرًا أفضل أفلام الكوميديا لسنوات طويلة، ومشاهدة كاري وهو يتحول من رجل مصرفي إلى رجل متوحش كانت شهادة على مدى قدرة الممثل الكوميدي الأسطوري.

5- Dumb & Dumber

بعد فيلم القناع وآس فينتورا، كان يُعد كاري من ملوك الكوميديا، ولكن فيلم Dumb & Dumber جعله الملك الوحيد، وتدور فكرته حول شخصين يتمتعان بقدرات عقلية ضعيفة إلى درجة أنه يُمكن وصفهما بالأغبياء، يسافران في جميع أنحاء البلاد للعثور على فتاة الأحلام، وأثناء ذلك يقعان في كل أنواع المشاكل دون حتى أن يدركا، وهو عمل مليء بالكثير من الضحك.