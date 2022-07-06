يتصدر نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا قائمة الأكثر تمريرًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

أكثر اللاعبين تمريرًا

وخطف بانيغا الأنظار خلال منافسات الموسم المنصرم، حيث يُعد أكثر اللاعبين تمريرًا برصيد 1829 تمريرة ناجحة، يليه زميله في صفوف الشباب، حسين القحطاني برصيد 1487 تمريرة.

ويتواجد نجم الهلال، سلمان الفرج في المركز الثالث بقائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 1442 تمريرة، ثم زميله جوستافو كويلار بـ1420 تمريرة، يليه نجم الفيصلي إسماعيل سيلفا بـ1387 تمريرة.

الهلال يتوج بلقب الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).