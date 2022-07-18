شهد الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية من اللاعبين على صدارة قائمة الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف.

أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف:

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف موسم 2021/ 2022، حيث صنع 44 فرصة، ونجح في صناعة 11 هدفًا.

ويحتل نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو المركز الثاني بعدما صنع 51 فرصة، وصنع 10 أهداف، يليه نجم النادي الأهلي، المقدوني إزعان أليوسكي حيث صنع 67 فرصة و9 أهداف.

وتمكن نجم الفيحاء، باناغيوتيس تاكتيدس من صناعة 9 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وصنع 52 فرصة، فيما صنع نجم الطائي، نولدج موسونا 42 فرصة و8 أهداف.

ونجح نجم الشباب، هتان باهبري في صناعة 39 فرصة و8 أهداف، بالتساوي مع زميله فواز الصقور، ولكنه صنع 32 فرصة، ثم نجم أبها، صالح العمري بعدما صنع 30 فرصة و7 أهداف، متساويًا مع نجم ضمك عبدالله العمار الذي صنع 24 فرصة.

الهلال يتوج بلقب الدوري:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).