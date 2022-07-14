يتصدر مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو قائمة الأكثر إضاعة للفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

إيغالو يتصدر قائمة الأكثر إضاعة للفرص

ويُعد إيغالو هو أكثر اللاعبين إضاعة للفرص، حيث أضاع 20 فرصة خلال 30 مباراة خاضها مع فريقي الشباب والهلال، بمعدل 0.64 في المواجهة الواحدة، وأنهى الموسم متصدرًا قائمة الهدافين برصيد 24 هدفًا.

ويتواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، الأنجولي فابيو أبرو في المركز الثاني بالقائمة برصيد 12 فرصة من 28 مباراة، فيما نجح في تسجيل 9 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في المركز الثالث بالقائمة بـ11 فرصة ضائعة خلال 28 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفًا ليُنهي الموسم في المركز الثاني بقائمة الهدافين.

الهلال يتوج بلقب الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).