حسم مدافع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الإسباني ألفارو جونزاليس موقفه من الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

ألفارو جونزاليس يرفض العرض

ورفض ألفارو جونزاليس بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، العرض المقدم إليه من أحد الأندية السعودية، من أجل الانضمام إلى صفوفها في الميركاتو الصيفي، وذلك وفقًا لـ”dailymercato”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي الرائد يسعى للتعاقد مع ألفارو جونزاليس، وبدأ بالفعل مفاوضاته مع إدارة نادي مارسيليا للاتفاق على كافة التفاصيل، للتوقيع معه على عقد يمتد حتى صيف عام 2024.

وتسعى إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل، بعد تذبذب المستوى خلال منافسات الموسم المنصرم.

الرائد في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السابع برصيد 36 نقطة من الفوز في 10 مباريات، والتعادل 6 مرات، فيما خسر 14 مواجهة.