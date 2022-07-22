يبدو أن النجم المقدوني إزغان أليوسكي حسم وجهته في الموسم الجديد بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أليوسكي يحدد فريقه الجديد

واتفق أليوسكي مع نادي بشكتاش، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، وسيحصل على راتب سنوي يصل لـ2.2 مليون يورو، وذلك وفقًا لـ As Marca.

وينتهي عقد أليوسكي مع الأهلي في صيف عام 2023، إلا أن هبوط الفريق دفعه للرحيل، رغم المستوى المميز الذي قدمه بالموسم المنصرم، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يبدأ الاستعداد لدوري يلو

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الاستعداد للمشاركة بدوري يلو، حيث عاد للتدريبات قبل أن يُغادر اليوم لخوض معسكر في تركيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.