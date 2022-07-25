تعتقد الشرطة في أمريكا أن فريقًا من اللصوص قد تعقب سرًّا شاحنة تحمل مجوهرات بقيمة 100 مليون دولار من معرض للأحجار الكريمة في شمال كاليفورنيا، حيث تمت مهادمة السيارة في واحدة من أكبر عمليات سرقة مجوهرات على الإطلاق.

مدة تنفيذ السرقة:

وسرق اللصوص شاحنة مدرعة في محطة شاحنات في غضون 27 دقيقة فقط، وقالت مصادر إنفاذ القانون: إن اللصوص تمكنوا من تجاوز آلية قفل الشاحنة، ثم قاموا بتحميل الأحجار الكريمة في حاويات تخزين قبل نقلها بعيدًا.

ويعتقد المحققون أن العديد من اللصوص كانوا متورطين في السرقة والتي خلفت ثمانية عشر ضحية تكبدوا خسارة الملايين.

وتم تحميل البضائع على الشاحنة في الليلة السابقة بعد معرض استضافه المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات في سان ماتيو، جنوب سان فرانسيسكو، وكانت متجهة إلى مركز باسادينا للمؤتمرات حينما تمت السرقة.

ولا تزال الشرطة تحقق في كيفية دخول اللصوص إلى الشاحنة وما إذا كانوا يعرفون محتوياتها القيمة قبل السرقة أم لا.

محتويات شاحنة المجوهرات:

وكانت الحاوية تتضمن الذهب والألماس والياقوت والزمرد والكثير من الساعات الفاخرة، بما في ذلك ساعات رولكس.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في أمريكا ومحققو الجرائم الكبرى بتفتيش الشاحنة بحثًا عن أدلة، وإجراء مقابلات مع شهود محتملين ومراجعة لقطات أمنية من محطة الشاحنة.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن ما قيمته 100 مليون دولار من المجوهرات تم الاستيلاء عليها، على الرغم من أن الشاحنة فقط مؤمنة بأقل من 10 ملايين دولار.

واحدة من أكبر سرقات المجوهرات في أمريكا:

وقالت الشرطة الأمريكية: إن هذه جريمة كبيرة للغاية، وتعد واحدة من أكبر سرقات المجوهرات على الإطلاق في أمريكا، ومع ذلك أكدوا أنه على الرغم من أن الخسارة كانت هائلة، إلا أنهم أشاروا إلى أن اللصوص لن يستطيعوا بيعها.