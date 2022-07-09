تردد مؤخرًا وفقًا لتقارير صحفية، أن نادي الهلال رُشح للمشاركة في نسخة 2022 من بطولة كأس العالم للأندية التي لم يحدد موعدها بعد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الإعلامي سعود الصرامي قال في وقت سابق: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءه خطاب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن مونديال سيُقام في شهر يناير المقبل”.

وتابع الصرامي تصريحاته قائلًا: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار نادي الهلال ليكون ممثلًا للقارة في مونديال الأندية، لأن دوري أبطال آسيا لن تُقام المباراة النهائية قبل فبراير المقبل، وسيُلعب كأس العالم للأندية قبله”.

عدم الإعلان الرسمي يُصعب مشاركة الهلال:

حتى الآن لم يُصدر إعلان رسمي من قبل الفيفا بموعد انطلاق مونديال الأندية، وهو ما يُصعب مشاركة زعيم آسيا للمرة الثانية على التوالي، كون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يعلن بعد موقفه الرسمي من مشاركة الهلال من عدمها في المحفل الدولي.

كذلك من الممكن أن يبحث اتحاد القدم الآسيوي عن مشاركة وصيف نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا في بطولة مونديال الأندية من أجل تسويق الفرق الآسيوية عالميًا، وهذا اتجاه مستبعد ولكن من الوارد حدوثه حيث سيكون فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وصيف نسخة آسيا 2021 مرشحًا للمشاركة بمونديال الأندية 2022.

كأس العالم للأندية 2022 قد لا تقام:

وفي وقت سابق، كانت صحيفة “المنتخب” المغربية، ذكرت أن فيفا يبحث عن دولة مضيفة لبطولة كأس العالم للأندية، ولكن لم تتضح المعالم حتى الآن من حيث التسويق، وسط أنباء عن وجود أزمة تهدد إقامة المسابقة العالمية في موعدها.

وبعد انتشار عدم تقدم أي دولة لاستضافة كأس العالم للأندية، طالبت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ضرورة تقدم السعودية لتنظيم المسابقة العالمية، والتي تُتيح لبطل الدوري المحلي المشاركة فيها.