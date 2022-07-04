يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أصبح الأقرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 كممثل عن القارة الآسيوية.

🗣 سعود الصرامي :

خبر…

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءه خطاب من اتحاد القدم الدولي أن كاس العالم للأندية سيقام في شهر يناير القادم .. والاتحاد الآسيوي اختار الهلال لتمثيل آسيا بصفته بطل آسيا

الحصاد الرياضي …

@L9arami pic.twitter.com/xyzXUZ1Rjq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 3, 2022

الهلال يشارك في كأس العالم للأندية:

وقال الإعلامي سعود الصرامي: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءه خطاب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن كأس العالم للأندية سيُقام في شهر يناير المقبل”.

وتابع الصرامي تصريحاته قائلًا: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار نادي الهلال ليكون ممثلًا للقارة في مونديال الأندية، لأن دوري أبطال آسيا لن تُقام المباراة النهائية قبل فبراير المقبل، وسيُلعب كأس العالم للأندية قبله”.

واختتم سعود الصرامي حديثه في هذا الشأن خلال برنامج “الحصاد الرياضي”، قائلًا: “الهلال مرشح للمشاركة في كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال آسيا النسخة السابقة.. ألف مبروك للأزرق المشاركة في البطولة للمرة الثالثة”.

الزعيم رابعًا بالمونديال:

وكان الزعيم قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وشارك في مونديال الأندية الذي أُقيم في الإمارات هذا العام، وحصل على المركز الرابع بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/ 1، وخسر مواجهتي تشيلسي والأهلي المصري.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى دور الـ16 في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وسيواجه شباب أهلي دبي الإماراتي شهر فبراير المقبل.